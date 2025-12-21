Россиянам рассказали, сколько должна стоить красная икра

Глава ВАРПЭ Зверев: отпускная цена красной икры составила 7 тысяч рублей за кг

Отпускная цена лососевой икры у рыбаков на сегодняшний день составляет от 5,5 до семи тысяч рублей за килограмм. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Конечная стоимость продукта будет выше, поскольку в нее также закладывают фасовку, расходы на доставку и торговую наценку. В итоге цена увеличивается примерно на 20%.

По словам Зверева, рынок возвращается к справедливой стоимости красной икры. В начале нулевых ее стоимость была искуственно снижена.

«Из-за масштабного браконьерского промысла, отсутствия прослеживаемости товарных потоков, широкого использования в расчетах фирм-однодневок и ухода от НДС», — пояснил он.

Ранее стало известно, что запасы осетровых в Азовском море выросли до трех тысяч тонн, хотя 10 лет назад показатель был практически нулевой.