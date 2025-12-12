Запасы осетровых в Азовском море выросли до трех тысяч тонн

Росрыболовство планирует возобновить промысел осетровых в Азовском море, опираясь на научные исследования. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Фиксируется значительный рост запасов осетровых в Азовском море. За 10 лет показатель увеличился практически с нуля до трех тысяч тонн. Ученые прогнозируют продолжение этой положительной тенденции и возможное возобновление промысла», — сообщает Росрыболовство по итогам заседания совета по науке под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

В 2026 году специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО отправятся в масштабные экспедиции по Азовскому и Черному морям.

Вылов осетров в Азовском море запретили в 2000 году из-за резкого сокращения их численности. С конца 2024-го обсуждают возможность отмены запрета. Замглавы Росрыболовства Василий Соколов отметил, что заводы Главрыбвода ежегодно выращивают много мальков осетровых. Однако для снятия запрета нужно решить несколько вопросов: кто будет ловить рыбу, какими методами и в какие сроки.

На международном рыбопромышленном форуме в октябре этого года Шестаков сообщил, что предварительная оценка рыбного промысла составляет около 150 тонн.

За год цена на икру выросла на 5–7%. Это произошло из-за инфляции, рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков. По его словам, в прошлом году резкий рост цен объяснялся низким объемом улова красной рыбы, однако ситуация изменилась в 2025-м.