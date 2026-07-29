Россиянам рассказали, почему невыгодно оформлять отпуск только на будние дни
Эксперт Рыбакова: исключать выходные дни из отпуска невыгодно для работников
Исключать выходные дни из отпусков экономически невыгодно для работников. Об этом ТАСС сообщила замруководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова.
По ее словам, выходные оплачиваются наравне с рабочими днями, включенными в отпускной период.
«Многие работники ошибочно полагают, что суббота и воскресенье, выпавшие на отпуск, — дни, которые работодатель не обязан оплачивать. На самом деле это не так», — отметила Рыбакова.
Эксперт добавила, что при дроблении отпуска на части с учетом только будних дней россиянин может увеличить число периодов отдыха, однако его доходы несколько уменьшатся.
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