Россиянам рассказали, на какие вакансии самая высокая конкуренция

Сфера рекламы оказалась самой высокой по конкуренции в России

Наибольшая конкуренция за вакансии в России оказалась среди маркетологов и работников IT-сферы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования hh.ru.

«Повышенная конкуренция соискателей сегодня наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы (26 резюме на вакансию), в ИТ-сфере (hh.индекс 20), в сфере административного персонала (13), бухгалтеров, экономистов и финансистов (12)», — заявили в сообщении.

В маркетинге и рекламе работодатели прежде всего ценят навыки бренд-продвижения и маркетинговой стратегии (43%), применение аналитики (39%) и навыки работы с цифровыми инструментами (34%).

Среди IT-специалистов работодатели чаще всего ищут специалистов с навыками программирования и разработки ПО (43%), системного администрирования и работы с сетями (30%), а также анализа данных и работы с BI-инструментами (27%).