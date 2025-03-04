Россиянам рассказали об ошибке, которая может лишить пенсии

Лишить человека пенсии может неофициальное трудоустройство. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Некоторые граждане скептически относятся к своему будущему, связанному с выходом на пенсию и получению этой выплаты. <…> Вместо того, чтобы винить себя, что не думали о будущем, обвинят государство, что у них маленькая пенсия», — отметила экономист.

Неофициальное трудоустройство приводит в итоге к нехватке трудового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов для получения пенсии по старости.

Чтобы подтвердить потерянный стаж для пенсии, необходимо предоставить банковские выписки, трудовые договоры, справки о доходах и налоговые декларации. Стаж работы могут подтвердить свидетели — бывшие коллеги.