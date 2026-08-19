Россиянам рассказали об опасных последствиях переедания малосольных огурцов

Врач Стаценко: в день можно съедать не более 2-3 малосольных огурцов

Норма малосольных огурцов в день составляет две-три штуки. Об этом ТАСС заявил главный нефролог ЮФО, заведующий кафедрой внутренних болезней Волгоградского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Михаил Стаценко.

Он объяснил, что из-за большого содержания соли неограниченное употребление малосольных огурцов может спровоцировать инфаркт, инсульт и отеки.

«У нас в стране в среднем 35-40% взрослого населения, а среди лиц пожилого возраста до 50-60% имеют проблемы, связанные с повышенным артериальным давлением и нарушением работы сердца», — уточнил специалист.

Стаценко также назвал огурцы хорошим дополнением к блюдам, но в умеренном количестве. У людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта закуска может привести к обострению гастрита, язвенной болезни, панкреатита.

Ранее врач Алексей Фаворский предупредил о вреде алкоголя даже в малых дозах. Спиртное может привести к жировой дистрофии печени, гепатиту, циррозу, гипертонии и аритмии.