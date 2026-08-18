Врач Фаворский предупредил об опасности алкоголя даже в малых дозах

Как отметил доктор, алкоголь влияет на весь организм, особенно на печень, сердце и сосуды. По мнению специалиста, регулярное употребление спиртного может привести к серьезным заболеваниям, таким как жировая дистрофия печени, гепатит, цирроз, гипертония и аритмия. Кроме того, алкоголь повышает риск развития онкологии.

Врач добавил, что даже небольшие порции спиртного несут опасность, а миф о пользе бокала вина не подтверждается исследованиями. Отказ от злоупотребления алкоголем помогает продлить жизнь, улучшить сон, настроение и общее самочувствие. Также снижаются риски конфликтов, травм, ДТП и финансовых потерь.