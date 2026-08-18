Врач Фаворский предупредил об опасности алкоголя даже в малых дозах
Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует. Его слова привело ИА «Время Н».
Как отметил доктор, алкоголь влияет на весь организм, особенно на печень, сердце и сосуды. По мнению специалиста, регулярное употребление спиртного может привести к серьезным заболеваниям, таким как жировая дистрофия печени, гепатит, цирроз, гипертония и аритмия. Кроме того, алкоголь повышает риск развития онкологии.
Врач добавил, что даже небольшие порции спиртного несут опасность, а миф о пользе бокала вина не подтверждается исследованиями. Отказ от злоупотребления алкоголем помогает продлить жизнь, улучшить сон, настроение и общее самочувствие. Также снижаются риски конфликтов, травм, ДТП и финансовых потерь.