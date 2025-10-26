Россиянам рассказали об изменениях в налогах, связи и ОСАГО с ноября

Юрист Романова: с ноября введут лимит на сим-карты и новые правила для ОСАГО

В России с ноября вступят в силу несколько законов, затрагивающих вопросы налогов, транспорта, связи и наследства. Об этом RT рассказала директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.

По ее словам, будет усилен автоматический контроль. ФНС получит право взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд.

«Если налогоплательщик проигнорирует уведомление в личном кабинете, деньги могут быть списаны напрямую со счета», — сообщила юрист.

Что касается сферы транспорта, то с ноября камеры фотовидеофиксации будут проверять наличие у авто действующих полисов ОСАГО. Если выявят их отсутствие, то владельцев автоматически оштрафуют. В первый раз на 800 рублей, а за повторное нарушение — на несколько тысяч.

Романова отметила, что операторы связи проверят количество сим-карт у человека. Если их больше 20, то лишние заблокируют.

Нотариусов обяжут предупреждать наследников о долгах умерших. Бизнес пока добровольно будет маркировать некоторые виды минеральных удобрений в потребительских упаковках, но в будущем это станет обязательным.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что россияне могут оформить налоговые вычеты на портале «Госуслуги».