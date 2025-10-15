Россиянам рассказали о возможности оформления налоговых вычетов на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появился новый сервис, который упрощает оформление налоговых вычетов. Теперь гражданам не нужно посещать налоговую и заполнять сложные формы — процедура занимает меньше времени. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

«Сервис помогает пользователю определить, какой вид вычета ему подходит, собрать нужные данные и подать заявление в электронном виде, которое автоматически направляется в ФНС», — отметил депутат.

Он напомнил, что налоговый вычет — это законное право гражданина вернуть часть уплаченного подоходного налога. «Фактически это возврат части дохода, который ранее был удержан работодателем и перечислен в бюджет», — добавил Говырин.

Для оформления вычета через «Госуслуги» нужно авторизоваться, выбрать подходящий тип, подтвердить данные и прикрепить документы.