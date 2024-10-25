Россиянам рассказали об изменении цен на бензин

Аналитик Скрябин: значительного роста цен на бензин в России не будет

Цены на бензин до конца текущего года будут расти на уровне инфляции. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По его словам, стоимость бензина в России в действительности незначительно связана с динамикой нефти. Примерно две трети от цены за литр горючей смеси в рознице составляют налоги, акцизы и сборы всех уровней.

«Поэтому не стоит ждать снижения цены на бензин», — сказал Скрябин.

В целом, топливо может расти в цене на фоне ажиотажного спроса, в данный момент такой тенденции не наблюдается.

Экономист отметил, что бензин по году дорожает на уровне инфляции, поэтому предпосылок для изменений в этом вопросе в текущем году нет.

С 1 ноября в России повысятся цены на топливо, также предупредил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Стоимость бензина АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр.