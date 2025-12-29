Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в январе

Володин напомнил о вступающих в силу в январе законах

В январе 2026 года в России вступают в силу новые законы. О них в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты парламента напомнил, что более чем на 20% увеличится минимальный размер оплаты труда — до 27 093 рублей. Страховые пенсии проиндексируют на 7,6%, увеличится размер ряда социальных выплат.

«Расширяются меры поддержки семей, снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до полутора лет. Женщины звания „Мать-героиня“ получат социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда, вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей», — напомнил Володин.

Кроме того, в России заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких. Для них введут льготы по земельному и транспортному налогам, продлят кредитные каникулы.

Володин добавил, что для иноагентов установят единую ставку НДФЛ в 30%, их лишат налоговых льгот.

«Те, кто предал страну, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Ранее президент России Владимир Путин приравнял MAX к паспорту при покупке табака, алкоголя и энергетиков.