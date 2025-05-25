Госдума подготовит законопроект о защите религиозных символов

Госдума разрабатывает законопроект о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Готовим направленную на защиту религиозных символов традиционных вероисповеданий законодательную инициативу об обязательном использовании как неотъемлемой части изображений культовых зданий», — написал он.

Председатель Госдумы отметил, что инициатива предлагает защищать религиозные символы как части изображений культовых зданий в рекламе, на вывесках, объявлениях, эмблемах, знаках, муниципальных и государственных символах, в интернете или СМИ.

Володин отметил, что уже поступали обращения граждан, что на упаковках товаров, уличных плакатах, афишах, сайтах и страницах печатных изданий религиозные символы ретушируют, искажая их истинное значение.

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