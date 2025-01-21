Россиянам рассказали о возможности купить частный остров в России

Жители России могут купить частный остров на территории страны. На нем также можно будет вести бизнес, заявил в беседе с Pravda.Ru заместитель председателя Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

Островную недвижимость продают в Поволжье, в районе Курильских островов, на Ладожском озере, Астраханской области и в некоторых других регионах России. По словам эксперта, стоимость зависит от многих факторов. Дороже всего покупателям обойдется покупка островов в районе Японского моря, недалеко от Владивостока и Приморского края.

Юрист отметил, что приобретение острова разрешается только для ведения бизнеса, например, развития туризма, рыболовства или сельского хозяйства, поскольку государство заинтересовано в получении налогов с этих земель.

«Закон говорит: если в течение трех лет участок не освоен в соответствии с целевым назначением, то его изымают в доход государства», — добавил Толмачев.

При этом купить земли сельскохозяйственного, промышленного или военного назначения нельзя. Провести такую сделку не смогут иностранцы. Эксперт также напомнил, что, если на острове обнаружат запасы полезных ископаемых, они будут являться собственностью государства.

Ранее стало известно, что россияне вновь заняли первое место среди иностранцев, приобретающих недвижимость в Турции. Однако количество приобретенных ими объектов сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.