Россияне вновь лидируют среди иностранцев — покупателей недвижимости в Турции

В 2024 году россияне вновь заняли первое место среди иностранцев, приобретающих недвижимость в Турции. Однако, согласно данным, опубликованным Бюро статистики Турции (TUIK), количество приобретенных ими объектов сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.

«Больше всего объектов недвижимости в Турции за 2024 год приобрели граждане РФ — 4 тысячи 867, за ними следуют иранцы с 2 тысячами 166 объектами и украинцы — 1631 объект», — сообщило бюро.

В 2023 году россияне приобрели свыше 10,5 тысяч объектов недвижимости в Турции, заняв первое место среди иностранных покупателей.

В целом, в 2024 году иностранные граждане купили свыше 23,7 тысячи квартир, что на 32% меньше, чем годом ранее. В декабре 2024 года иностранные покупатели приобрели более 2,4 тысячи объектов недвижимости, что составляет чуть более одного процента от общего количества сделок.

Среди иностранцев особенно популярны такие города, как Стамбул, Анталья и Мерсин, где в настоящее время ведется строительство атомной электростанции «Аккую».

При этом спрос на квартиры в новостройках Москвы резко упал в 2024 году. В 2023 году количество сделок достигло рекордного уровня, однако затем покупательская активность в этом году снизилась. Тем не менее, если сравнить этот показатель с 2020 годом, то он вырос на 20,2 процента, с 2021 годом — на 3 процента, а с 2022 годом — на 19,4 процента.