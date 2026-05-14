Жителей Подмосковья предостерегли от схемы мошенничества с «белыми списками»

Мошенники нашли новый способ обманывать россиян, сыграв на страхе остаться без доступа к интернету и желании людей перепроверить любую информацию. В Главном управлении региональной безопасности Московской области отметили, что злоумышленники массово создают поддельные веб-сайты, которые маскируются под официальные перечни так называемых неблокируемых ресурсов.

Речь идет о списках сайтов, которые продолжают работать даже в периоды отключения мобильного интернета. Жертву заманивают на фальшивый портал, где она, пытаясь удостовериться в безопасности той или иной ссылки, сама передает аферистам ключи от своего цифрового кошелька или учетной записи на «Госуслугах».

Схема выглядит следующим образом. Сначала человеку приходит сообщение — якобы от сотрудника банка или сотового оператора — с ссылкой, которую предлагают открыть. Однако потенциальная жертва решает подстраховаться и самостоятельно проверяет ресурс через поисковик.

Она вводит в строке поиска такие слова, как «белый список» или «проверить сайт на безопасность», и кликает по первому же результату. Проблема в том, что эта первая ссылка оказывается подставной.

В основе всей этой преступной схемы лежит искусная подделка настоящих государственных и иных официальных порталов, а также агрессивное продвижение копий через рекламные объявления в поисковых системах.

Поэтому важно понимать, чем на самом деле является настоящий белый список. Это не абстрактная таблица из интернета, а официальный реестр IP-адресов и доменных имен государственных органов и социально значимых сервисов, которые действительно не блокируют при ограничениях доступа к мобильной сети.

Единственный способ защитить себя от подобных атак — выработать в себе полезную привычку всегда скептически относиться к любой просьбе ввести личные данные.