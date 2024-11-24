Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества

В 2024 году самыми распространенными видами мошенничества стали звонок от якобы ФСБ, МВД и прочих ведомств, схема Fake Boss и взлом аккаунта на «Госуслугах». Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

«В основном в 2024 году появились три основных сценария. Первый — звонок от ведомств: МВД и ФСБ или ЦБ, схема Fake Boss — когда с жертвой связываются от имени руководителя, а также взлом аккаунта жертвы на „Госуслугах“. После есть разные варианты развития событий в этих сценариях», — сказал он.

Велигодский добавил, что около 40% мошеннических практик на сегодняшний день проходят через «Госуслуги». Мошенники также нашли способ трансформировать схему: пострадавшему отсылают письмо с предупреждением о взломе и просят перезвонить, после чего аферисты под видом службы безопасности начинают «работать» с жертвой.

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