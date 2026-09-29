Основатель SuperJob Захаров отметил, что 99% профессий не нужно разбираться в нейросетях

Большинству специалистов не требуется разбираться в нейросетях, несмотря на их активное внедрение. Об этом ИА НСН сообщил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Эксперт Захаров сообщил о падении спроса на специалистов по работе с текстами на 20–30% за год. Часть их функций перешла к маркетологам и SMM-менеджерам, использующим нейросети.

При этом, как пишут «Известия», работодатели по-прежнему ценят авторов с глубокой экспертизой, креативным мышлением и умением работать с современными технологиями. Захаров также пояснил, что далеко не всем профессиям необходимо взаимодействие с нейросетями.