Россиянам рассказали о причинах изъятия дачных участков и домов

У надзорных органов существует несколько причин для изъятия дачных участков и частных домов. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

В первую очередь в зоне риска находятся дачники, за которыми замечены финансовые нарушения. Среди них — отсутствие оплаты членских взносов в товарищество, коммунальных счетов или штрафов. Если долги собственника становятся систематическими и существенными, а сам он отказывается решить эту проблему, надзорные органы могут использовать в отношении него принудительные меры.

Еще одной причиной изъятия участков является ненадлежащее содержание земли. По словам юриста, к этому относится трава выше одного метра и отсутствие ремонта на протяжении более пяти лет.

«Если крыша давно провалилась, оконные проемы зияют пустотой, а ремонт не проводился более пяти лет, такое строение рассматривается как свидетельство того, что участок не используется», — пояснил юрист.

К рискам лишения участка эксперт также отнес отсутствие регистрации построенного дома в течение пяти лет, а также самовольное занятие чужого участка.

Накануне юрист Илья Русяев предупредил о новых правилах установки теплиц на дачах. Чтобы не нарваться на штраф, россияне должны регистрировать все строения с фундаментом.