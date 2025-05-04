Россиян предупредили о новых правилах установки теплиц на дачах

Юрист Русяев: за незарегистрированную теплицу с фундаментом будут штрафовать

Чтобы избежать штрафов, дачникам следует учитывать новые правила, касающиеся капитальных построек. Об этом Lenta.ru заявил юрист Илья Русяев.

Он напомнил, что с 2025 года владельцев участков обязали регистрировать все строения с фундаментом. Размер штрафа за постройки без регистрации составит 20% от суммы подлежащего оплате налога. Если собственник откажется от официального оформления, строение могут снести.

Правило касается всех сооружений с фундаментом, в том числе бань, сараев и теплиц. Разборные строения на дуговом или металлическом каркасе регистрировать не нужно, добавил эксперт.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупредил дачников, что за культивирование запрещенных растений и грибов грозят штрафы и уголовная ответственность.