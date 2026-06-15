Россиянам рассказали о правилах оформления предсвадебных отпусков

Минтруд напомнил россиянам о праве на предсвадебные отпуска за свой счет

Ведущие подготовку к свадьбе россияне имеют право на оформление отпуска за свой счет с максимальной длительностью до пяти дней. Для этого сотруднику необходимо подать письменное заявление своему работодателю. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда.

В ведомстве подчеркнули, что на срок основного ежегодного оплачиваемого отпуска отсутствие на работе из-за подготовки к свадьбе не влияет.

Право на оформление предсвадебного отпуска имеют даже те, кто устроился на работу недавно, отказать в оформлении начальство не может никому.

Если сотрудник находится на испытательном сроке, то он увеличится на количество пропущенных на работе дней. Такой же отпуск за свой счет россияне могут взять при рождении ребенка.

В этом году самым удачным летним месяцем для отпуска станет июль из-за самого небольшого количества выходных и отсутствия праздничных дней. Об этом заявила директор департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Она отметила, что лето 2026 года станет самым большим по количеству рабочих дней. За три месяца россиянам придется выйти на работу 65 раз.