Россиянам рассказали о повышении социальных пенсий с 2026 года

Привязанные к размеру социальных пенсий выплаты в России проиндексируют на 14,8% с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Документ уже внесли на рассмотрение в Госдуму. В нем говорится, что установленный объем бюджетных ассигнований пересмотрели на темп роста прожиточного минимума пенсионера.

«В 2026 году — на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы зависящие от размера социальных пенсий выплаты», — указано в документе.

Граждане пенсионного возраста в 2026 году при определенных условиях смогут получить средства накопительной части пенсии разовой выплатой. Депутат Светлана Бессараб объясняла, что такое право возникает, когда объем накоплений не превышает лимит в 440 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что минимальную пенсию россиян захотели поднять до 35 тысяч рублей.