Россиянам рассказали о переносе выходного в начале мая

РИА «Новости»: 11 мая будет выходным, так как День Победы выпадает на субботу

На пятидневной рабочей неделе в начале мая россияне смогут отдохнуть три дня подряд, так как День Победы в 2026 году выпадает на субботу и выходной переносится на понедельник, 11 мая. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, выходной переносится на ближайший рабочий день, 11 мая. Это при пятидневной рабочей неделе», — сказала она.

Россияне до этого отдыхали три дня подряд в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.

