Россиянам рассказали о новых правилах возврата технически сложных товаров

Россияне с 1 сентября смогут вернуть в магазин смартфоны и другие технически сложные товары только при условии, что сохранилась заводская упаковка и потребительные свойства товара. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

Парламентарий напомнил, что в России с 1 сентября уточнили требования к возврату технически сложных товаров. Теперь ноутбук, смартфон, телевизор или другую технику из утвержденного перечня можно будет вернуть при выполнении ряда условий. Речь о том, что должны быть сохранены заводская упаковка, полная комплектация, фабричные ярлыки и пломбы, а также потребительские свойства товара.

«В обновленный перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену, вошли технически сложные товары с гарантией не менее одного года, ювелирные изделия, автомобили и мебель», — предупредил депутат.

По его словам, уточнение требований упорядочило процесс возврата. Правило о том, что товар надлежащего качества можно вернуть в течение двух недель продолжило действовать. Если речь идет о ноутбуках, телефонах и планшетах, то срок составит 15 дней с момента их передачи.

Ранее старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, что покупатель вправе вернуть испорченный продукт в магазин, требуя его замены или возврата денег, независимо от срока годности.