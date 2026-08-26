Юрист Чирикова разъяснила, как вернуть деньги за испорченный продукт

Испорченный продукт можно вернуть в магазин независимо от срока годности. Старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова посоветовала обратиться к продавцу как можно быстрее, сообщает RT .

Покупатель вправе потребовать замену испорченного товара или возврат денег по статье 18 закона «О защите прав потребителей». Отсутствие кассового чека не может быть причиной для отказа, пояснила Чирикова.

Если продавец утверждает, что продукт испортился из-за неправильного хранения после покупки, покупателю нужно подтвердить обратное. В качестве доказательств пригодятся упаковка с маркировкой, фото и видео после вскрытия, данные о времени покупки, выписка по карте и свидетельские показания.

Магазин обязан соблюдать установленную производителем температуру хранения и ежедневно фиксировать показатели холодильного оборудования. Продавец должен принять товар и может провести проверку качества.

При споре о причине порчи продавец оплачивает экспертизу. Если она подтвердит вину покупателя, с него могут взыскать ее стоимость.