Россиянам рассказали о новых правилах контроля за ремонтом домов с 1 сентября

Депутат Чаплин: россияне возьмут под контроль траты УК на ремонт домов

Жители многоквартирных домов с 1 сентября этого года получили новый инструмент контроля за расходами управляющих компаний на содержание и ремонт общего имущества. Об этом 360.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он напомнил, что раньше порядок оформления акта приемки проведенных работ зависел от договора с управляющей компанией, что часто приводило к спорам. С осени этого года документы пройдут по единому порядку.

Управляющая компания после работ обязана составить акт в двух экземплярах и в течении пяти дней передать его в совет дома.

«У председателя или членов совета есть 10 дней, чтобы либо подписать акт, либо направить письменный мотивированный отказ с указанием конкретных замечаний», — пояснил Чаплин.

Если управляющая компания в течении 30 дней не получит подписанный акт или мотивированный отказ, то работы считаются выполненными. При наличии замечаний стороны составят новый документ, а спор при необходимости разрешат в суде.

Чаплин подчеркнул, что правила распространяются на дома, где действует совет многоквартирного дома. Для товариществ собственников жилья или жилищно-строительных кооперативов действует другой порядок.

Любой собственник сможет обратиться к председателю совета дома и запросить акты приемки, чтобы проверить объем и сроки выполнения заявленных работ.

«Я рекомендую жителям активнее пользоваться этим механизмом: он повышает прозрачность и помогает выявлять необоснованные траты», — подчеркнул депутат.

В минувший четверг, 27 августа, рабочие завершили ремонт кровли многоквартирного дома № 37 в деревне Большое Буньково Богородского округа. Они демонтировали старое покрытие и установили новые элементы, чтобы не допустить протечек в квартиры верхних этажей.