Капремонт крыши завершили в деревне Большое Буньково в Богородском округе

Ремонт крыши многоквартирного дома № 37 провели в микрорайоне Фабрики. Теперь жильцы верхних этажей надежно защищены от протечек, а техническое состояние кровли соответствует современным требованиям безопасности и эксплуатации.

Специалисты провели полный цикл мероприятий — от демонтажа старого покрытия до установки новых элементов кровли. В частности, была полностью разобрана прежняя конструкция: сняли рулонные материалы и старую стяжку. Затем подготовили основание — отремонтировали и обустроили новую выравнивающую стяжку, выполнили огрунтовку.

Далее мастера уложили теплоизоляционный слой и смонтировали кровлю из рулонного материала, уделив особое внимание примыканиям к стенам и парапетам, а также гидроизоляции горизонтальных швов. Параллельно привели в порядок парапеты, заменили обделки из листовой стали и установили новое ограждение кровли.

Среди важных этапов — полная замена системы наружного водостока, монтаж вентиляционных решеток и обновление фановых труб. Кроме того, рабочие отремонтировали выходы на крышу. Комплексный подход позволил не просто устранить текущие проблемы, но и существенно продлить срок службы кровли, повысив комфорт и безопасность проживания в доме.