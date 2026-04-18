Россиянам рассказали о новых правилах дарения недвижимости

Россияне не могут оформить дарение недвижимости, если у них нет нотариального удостоверения договора. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

До 2025 года сменить собственника жилья можно было через дарственную, просто обратившись в МФЦ. С января прошлого года правила ужесточились для борьбы с мошенниками.

«Теперь такой договор, заключенный между гражданами, должен быть обязательно удостоверен нотариально», — подчеркнул Жердев.

Благодаря новым правилам число сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия или угрозы, сократится.

Дарственную необходимо удостоверить у нотариуса до подачи документов на регистрацию права. Специалист разъяснит сторонам смысл и значение сделки, а также проверит, соответствует ли содержание договора действительным намерениям сторон.

Ранее мошенники убедили московского пенсионера, что кто-то оформил кредит под залог его квартиры. В итоге аферисты получили от мужчины более 10 миллионов рублей.