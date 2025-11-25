Россиянам рассказали о незаконности запретов перекусывать на работе

Роскачество: запретить есть на работе могут из соображений безопасности

Работодатель вправе установить запрет есть на рабочем месте, однако Трудовой кодекс гарантирует сотрудникам право на перерывы для отдыха и питание, а также обязывает обеспечивать нормальные условия труда. Об этом RT заявила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она обратила внимание, что нарушение правил из внутреннего распорядка может считаться дисциплинарным проступком, кроме некоторых случаев.

«Полный запрет на то, чтобы выпить воды или перекусить, без объективных причин (например, соображений безопасности) может быть оспорен как необоснованное ухудшение положения работника», — уточнила представитель Роскачества.

Она напомнила, что жесткие ограничения без диалога часто дают обратный эффект, поэтому работодателям нет смысла устанавливать категорические запреты.

«Возможность сделать глоток чая или быстро перекусить печеньем или яблоком, не отрываясь формально от работы, помогает сохранить концентрацию и продуктивность», — объяснила Ганькина.

