HR-эксперт Санина сообщила, что подарки от работодателя облагаются налогом

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT , подлежат ли налогообложению подарки от работодателя на Новый год.

Специалист объяснила, что при выдаче денег или имущества сотрудникам компания обязана удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц.

«Это касается любых доходов, полученных человеком, будь то в виде денег или в натуральной форме», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, есть важное исключение: презенты не облагаются НДФЛ, если их общая стоимость за год не превышает четыре тысячи рублей. Если суммарная стоимость подарков от одной компании в течение календарного года укладывается в эту сумму, налог платить не нужно.