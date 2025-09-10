Россиянам рассказали о кредитных каникулах с 1 октября

Российские предприниматели из малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане с 1 октября смогут оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если сумма задолженности не превышает 10 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон 31 июля.

Для каждой категории существует лимит. Для микропредприятий долг не должен быть больше 60 миллионов рублей, для малых предприятий — 400 миллионов рублей, для предприятий — один миллиард рублей.

Если компания соответствует этим условиям, то может законным образом получить отсрочку сроком до шести месяцев.

Депутат Сергей Миронов ранее призвал пополнить государственный бюджет за счет олигархов. Политик обратил внимание на новый «рейтинг миллиардеров», с начала 2025 года в котором состояние 20 богатейших российских бизнесменов выросло почти на 25 миллиардов долларов.