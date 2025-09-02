«Нашим толстосумам живется все лучше». Миронов призвал пополнить бюджет за счет олигархов

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов оценил «рейтинг миллиардеров» от агентства Bloomberg. В нем указано, что с начала 2025 года состояние 20 самых богатых российских бизнесменов увеличилось почти на 25 миллиардов долларов.

«Нашим толстосумам живется все лучше и все веселее. Я уже предлагал этой публике в порядке доброй воли скинуться на СВО. Но что-то они не спешат: то ли стесняются, то ли боятся, что на Западе их не поймут. Давайте им поможем расстаться с деньгами!» — предложил политик.

Сейчас Минфин работает над сбалансированным бюджетом на следующий год, отметил депутат. Пора увеличить доходы казны за счет олигархов, уверен он. Например, ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды. Также можно ввести налог на роскошь. И последнее — солидарный налог на состояние.

Лидер «Справедливой России» объяснил, что во Франции существует ежегодный налог для сверхбогатых семей. Он взимается, если состояние семьи на начало налогового года превышает установленный порог.

«Придется дополнять законодательство, но времени для этого у нас достаточно. А вот с политической волей будет куда сложнее. Не принято у нас беспокоить „уважаемых людей“, куда привычнее поживиться за счет населения и предприятий. Но наша фракция будет настаивать на принятии справедливых и нужных стране мер», — подчеркнул Миронов.

Ранее Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную индексацию зарплат с учетом уровня инфляции. По мнению депутата, изменения следует внести в Трудовой кодекс РФ.