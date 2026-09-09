Россиянам рассказали о 5 шагах, которые защитят бизнес от «отмены» заранее

Любая компания сможет избежать репутационного скандала, если заранее предпримет для этого необходимые меры. Эксперт по коммуникациям, репутации и системному пиару, основатель агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадова перечислила 360.ru пять шагов для защиты своего дела при попытке «отмены».

Первым шагом она назвала наличие у компании брендбука и регламента коммуникаций, где заранее прописано, что можно, а что категорически нельзя делать в соцсетях.

«Там же описывают, как отвечать на негатив, кто принимает решения в кризисной ситуации, как быстро нужно реагировать», — пояснила Асадова.

Все сотрудники компании — от владельцев до менеджеров и службы поддержки — должны разделять ее ценности и понимать существующие правила. Репутацию необходимо строить постоянно, а не в момент кризиса, а если бренд пытаются «отменить», нужно иметь готовый план действий.

Подробнее о том, как в России работает культура отмены и почему люди готовы сливать негатив в соцсетях, читайте в нашей статье.