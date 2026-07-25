Представители порталов по поиску работы рассказали, что в России дольше всего ищут проектировщиков и прорабов

Представители порталов по поиску работы рассказали, что медианный срок закрытия вакансии в сфере строительства и недвижимости в России в 2026 году составляет 12 дней. При этом поиск проектировщиков, сметчиков, прорабов и специалистов для работы на удаленных объектах может занять несколько месяцев, написало РИА Недвижимость .

По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, в 2024 и 2025 годах строительная отрасль испытывала острый дефицит кадров. Средний показатель конкуренции в сфере колебался от трех до четырех резюме на вакансию. Летом 2026 года этот показатель достиг пяти резюме на вакансию, что ближе к норме.

Заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков отметил, что в 2026 году медианный срок закрытия вакансии в строительстве сократился до 12 дней с 14 дней годом ранее. Разнорабочих и специалистов массовых профессий, таких как электромонтажники, слесари, машинисты спецтехники, гипсокартонщики, компании могут набирать быстро. А вот поиск проектировщиков, сметчиков и прорабов из-за высоких требований к квалификации и опыту может занять несколько месяцев.