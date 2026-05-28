Россиянам рассказали, на что обратить внимание работнику при сокращении

Работнику, которого сокращают, стоит проверить, соблюдены ли сроки уведомления об увольнении, а также выяснить, не входит ли он в число тех, кто имеет приоритетное право на сохранение должности. Об этом сообщила замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова в беседе с ТАСС .

«Работодатель должен вручить уведомление о сокращении не позднее чем за два месяца. При меньшем сроке сотрудник может обратиться в суд и восстановиться на работе», — объяснила она.

Далее нужно изучить предлагаемые работодателем вакансии и проверить, не принадлежит ли сотрудник к категории лиц, обладающих преимущественным правом на оставление в должности. Это работники, имеющие иждивенцев или детей до 18 лет, получившие профзаболевание или проходящие повышение квалификации по направлению нанимателя.

Ранее член ОП Евгений Машаров заявил, что работодатель обязан сокращать рабочий день в офисе без кондиционера в жару. Также сотрудник может подать заявление о переходе на удаленный формат.