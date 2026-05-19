Член ОП Машаров рассказал, что работодатель обязан сокращать рабочий день в офисе без кондиционера в жару

В условиях аномальной жары работодатель может перевести сотрудников на дистанционную работу. Об этом RT сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам эксперта, сотрудник вправе подать заявление с просьбой о переходе на удаленный формат. После этого руководитель издаст приказ и подпишет с работником дополнительное соглашение к трудовому договору.

Работодатель также может по своей инициативе временно сократить продолжительность рабочего дня для защиты здоровья сотрудников в условиях высоких температур. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, при температуре +28,5 градуса рабочий день сокращается на один час, при +29 градусов — на два часа, при +30,5 градуса — на четыре часа, а при +32,5 градуса работу следует прекратить.

Однако, если рабочее помещение оборудовано кондиционером, сокращение рабочего дня не предусмотрено. Если работодатель не предпринимает никаких мер, сотрудники вправе уйти с работы, предупредив его об этом письменно. Прогулом это не считается, так как имеется соответствующая судебная практика.