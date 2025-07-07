Россиянам рассказали, можно ли вернуть подарки после развода

При разводе супруги нередко делят имущество и часто возникают ситуации, когда кто-то из них хочет вернуть свои подарки. Эта процедура зависит от конкретных обстоятельств, рассказала в беседе с «Газета.ru» юрист по бракоразводным делам Ольга Чучумаева.

Одной из таких причин является природа дарения. В таком случае, как объяснила юрист, вещь или право передаются одаряемому (в данном случае супругу) безвозвратно и без встречного предоставления.

«Также статья 36 Семейного кодекса РФ прямо указывает, что имущество, полученное одним из супругов во время брака по безвозмездным сделкам, в том числе в порядке дарения, является его личной собственностью. Оно не подлежит разделу при разводе», — подчеркнула Чучумаева.

Отсудить подарок крайне сложно, но возможно. Например, когда муж дарит жене автомобиль, который оформлен на его предприятие, бизнес-партнера или отца. Или в том случае, когда мужчина при покупке транспорта оформляет его на жену. Тогда машина считается совместно нажитым имуществом.

Один из самых сложных случаев для возврата считаются дорогие часы и украшения, которые дарятся одним супругом другому. Согласно статье 36 СК РФ разделу не подлежат обручальные кольца или украшения, подаренные на день рождения.

Ранее россиянам напомнили, что при разводе супруг не сможет претендовать на половину квартиры, купленной его бывшим партнером до брака.