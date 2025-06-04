Россиянам рассказали, может ли работодатель отменить обеденный перерыв

Работодатель не вправе лишать сотрудников обеденного перерыва, если только рабочий день не менее четырех часов. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«Работодатель не может самовольно лишить сотрудников обеда. Более того, время начала и окончания обеда должно быть точно установлено в локальном акте, который подписывают все работники», — подчеркнула она.

По словам юриста, длительность обеденного перерыва должна составлять не менее 30 минут и не более двух часов. Это условие обязательно указывается в локальном акте компании.

Кроме того, работник может подать работодателю письменное заявление, попросив организовать перерыв, даже при его отсутствии. Если просьбу сотрудника проигнорируют, то он вправе обратиться в инспекцию труда.

Есть еще один нюанс. Работник может не использовать выделенное ему на обед время, но должен учитывать, что длительность рабочего дня в этом случае не уменьшится.

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