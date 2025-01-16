Диетолог Джутова посоветовала отказаться от перекусов при сидячей работе

Поддерживать стройность при сидячей работе можно с помощью простых правил. О них рассказал врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, прежде всего, следует избегать перекусов за работой, чтобы не переесть и не нарушить пищеварение. Во время обеденного перерыва нужно обязательно выходить на улицу, отмечает газета «Петербургский дневник».

«На работе откажитесь от лифта, поднимайтесь по лестнице — это хорошая тренировка для мышц и дополнительная возможность расходовать калории», — добавила доктор.

Джутова рекомендовала вести записи о еде и напитках, чтобы следить за калориями и избегать лишних перекусов. Из рациона питания лучше исключить сдобу, сладости, фастфуд и жареную пищу, рекомендовала диетолог.