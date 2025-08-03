Россиянам рассказали, куда жаловаться, если отключение горячей воды затянулось

Машаров: при отсутствии горячей воды нужно подать жалобу в Госжилинспекцию

Россияне могут обратиться в Госжилинспекцию, если профилактическое отключение горячей воды затянулось и их не предупредили об этом заранее. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он объяснил, что современным СанПиНом не учтено, сколько по времени должен занимать ремонт, однако ранее в правилах был прописан 14-дневный срок.

Теперь этот показатель устанавливается местными властями с учетом фактической длительности срока ремонта. При этом их должны соблюдать, а собственников квартир предупреждать об отключениях горячей воды.

«В случае нарушения норм можно обратиться с жалобой в Госжилинспекцию», — отметил Машаров.

По словам общественника, нарушителей правил могут наказать штрафными санкциями. Для должностных лиц сумма штрафа может достигать до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч.

Ранее юрист Сергей Сергеев напомнил, что сотрудники УК обязаны регулярно осматривать подъезды вверенных ей домов и по требованию жильцов проводить в них ремонт.