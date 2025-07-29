Как добиться ремонта в подъезде. Юрист описал алгоритм действий

Юрист Сергеев: жильцы вправе требовать от УК ремонт в подъезде раз в 3-5 лет

Управляющая компания обязана регулярно осматривать подъезды вверенных ей домов и по требованию жильцов ремонтировать. Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев рассказал агентству «Прайм» , как добиться проведения работ.

Президиум Высшего Арбитражного Суда постановил в 2010 году, что текущие, неотложные и обязательные сезонные работы предусмотрены договором по умолчанию. Причем в случае необходимости провести их можно, не дожидаясь срока планового ремонта. Сергеев заявил, что обычно ремонт проводится раз в три-пять лет в зависимости от износа и классификации постройки.

При необходимости жильцы могут провести общее собрание собственников помещений и наделить совет полномочиями принять решение о текущем ремонте общего имущества. После этого предстоит подать в управляющую компанию заявление в двух экземплярах, фото- и видеоподтверждение дефектов и в течение 10 рабочих дней дожидаться ответа. Если УК не отреагирует, юрист посоветовал обратиться в Госжилинспекцию, прокуратуру или суд.

В Подмосковье собрания собственников квартир переведут в электронный формат. В 2025 году к проекту присоединятся почти 30 тысяч домов.