Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии

Говырин: две пенсии можно получить при наличии двух разных оснований на выплаты

Некоторые россияне получают две пенсии, в первую очередь речь об участниках боевых действий, военнослужащих, космонавтах или чернобыльцах. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Две пенсии назначаются гражданам, для которых право закреплено в пенсионном законодательстве. Речь о случаях, когда человек получает выплату по одному основанию и имеет право на вторую выплату по другому основанию, например по потере кормильца, выслуге лет, инвалидности или старости», — объяснил он.

Говырин добавил, что основная группа получателей связана с боевыми событиями и военной службой. Две пенсии положены инвалидам после военной травмы: они могут получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.

Ранее стало известно, что страховые пенсии по старости в России начнут назначать без личных заявлений.