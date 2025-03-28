Россиянам рассказали, кому положены бесплатные путевки в санаторий

Депутат Бессараб: ветераны и инвалиды могут поехать в санаторий бесплатно

Бесплатную путевку в санаторий от государства могут получить ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и участники ВОВ. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она уточнила, что у граждан России есть право один раз в год получить социальные услуги: ежемесячную денежную выплату, санаторно-курортное лечение или оплату проезда к месту лечения и обратно.

Парламентарий отметила, что право на получение соцпомощи есть у определенной категории граждан. К ним относятся инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды и дети с инвалидностью.

Кроме того, путевку предоставляют лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также поехать в санаторий могут члены семей умерших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, резюмировала Бессараб.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года власти Подмосковья закупили свыше 1,5 тысячи путевок в санатории для детей-инвалидов. Каждый год в лечебно-профилактических учреждениях бесплатно отдыхают более 30 тысяч жителей региона.