Подмосковье выделит еще 1,3 млрд рублей на путевки в санатории для льготников

Подмосковье закупило свыше 1,5 тысячи путевок в санатории для детей-инвалидов с начала года. Ими также обеспечат более девяти тысяч региональных льготников.

Бесплатные путевки в санатории — это важная часть социального обеспечения жителей Подмосковья. Их получают региональные и федеральные льготники. В этом году на их закупку направят более 1,3 миллиарда рублей.

«Ежегодно более 30 тысяч жителей нашего региона отдыхают в санаториях по бесплатным путевкам. Отмечу, что путевки электронные, никакой бумажной волокиты и получать путевку в МФЦ не нужно, она поступает в личный кабинет на регпортале госуслуг», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Федеральные льготники помимо путевки получают талон на проезд до места отдыха. Детей-инвалидов, а также взрослых инвалидов первой группы могут бесплатно сопровождать близкий человек.

В Минсоцразвития Подмосковья напомнили, что путевки распределяют автоматически в рамках очереди. Подать заявление на получение поддержки можно на «Госуслугах».