Россиянам рассказали, когда ждать следующую короткую рабочую неделю

Следующая короткая рабочая неделя в России будет в конце апреля перед майскими праздниками. Об этом РИА «Новости» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, апрельская короткая неделя продлится всего три дня, с 28 по 30 число месяца. Причем рабочий день 30 апреля будет сокращенным. Далее россиян ожидает 1 мая — выходной день, в который отмечается праздник Труда, а пятница, 2 мая, будет нерабочим за счет переноса выходного дня с 4 января постановлением правительства.

Следом за майскими праздниками россиян снова ожидает короткая рабочая неделя с 5 по 7 мая. Выходными днями в 2025 году также снанет промежуток с 8 по 11 мая, в который будет отмечаться юбилей Победы в Великой Отечественной войне.