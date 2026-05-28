Россиянам рассказали, когда прогреется вода в Черном море

ЦГМС: вода в Черном море прогреется для купания ближе ко второй половине июня

Вода в Черном море у побережья Кубани прогреется до комфортных для купания температур примерно ко второй половине июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

«По предварительному прогнозу, морская вода станет более комфортной для купания ближе ко второй половине июня», — заявил собеседник журналистов.

В центре отметили, что вода в море достигнет максимальной температуры в самые знойные летние месяцы на Кубани — июль и август. Первая половина сентября тоже считается благоприятным временем для купания в море.

Кроме того, в этом году температура воздуха в регионе несколько уступает средним многолетним показателям, поэтому море нагревается достаточно неспешно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи в Анапе чистят, но пока этого недостаточно, чтобы планировать их открытие. При этом она не исключила, что к началу купального сезона ситуация в городе-курорте изменится.