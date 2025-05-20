Профессор Холод спрогнозировал рост цен на фрукты после заморозков в Ростовской области
Низкие температуры в Ростовской области повредили урожай фруктов, находящихся в фазе цветения. В связи с этим цены на эти товары могут увеличиться, особенно на местных рынках. Об этом заявил доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Как отметил профессор, основные потери понесут сады, выращивающие черешню, абрикосы и персики.
«Во многих местах сообщают, что погибла сахарная свекла. На самом деле в Ростовской области ее не очень много, но тем не менее», — добавил Холод.
Отечественное производство косточковых ограничено, дефицит будет компенсироваться импортом, но стоимость продуктов вырастет, подчеркнул экономист.