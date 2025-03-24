Россиянам рассказали, когда наступит «автомобильная» весна

«Автомобильная» весна, когда можно смело менять автошины, наступит в Центральной России в середине недели. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

По его словам, в понедельник, 24 марта, в столице и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — от плюс девяти от плюс 12.

Во вторник в регион придет теплый атмосферный фронт с небольшими обложными дождями. Температура днем составит до плюс семи градусов, а ночью опустится до плюс трех.

«В среду наступит „автомобильная“ весна — это когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс пяти, что является критериальным значением для смены автошин», — написал Тишковец.

К выходным жителей Москвы и Подмосковья ждет теплая погода. После обеда воздух прогреется до плюс 15 градусов, что на шесть градусов выше климатической нормы.

Ранее синоптик Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может стать одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.