Россиянам рассказали, когда можно не идти на работу

ФНПР: в период снежных бурь или пожаров сотрудники имеют право не идти на работу

Сотрудники имеют право не выходить на работу в период землетрясений, пожаров или снежных бурь, заранее уведомив о неявке работодателя. Об этом РИА «Новости» сообщил главный технический инспектор труда федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.

По его словам, работник может подтвердить опасную, неблагоприятную или чрезвычайную ситуацию с помощью публикаций в СМИ, информации от дорожных, метеорологических служб или транспортных служб города.

«Не все работодатели согласны с такой позицией. Трудовое законодательство не дает определения понятия „уважительной причины“ для отсутствия на рабочем месте. Тем не менее, суды встают на сторону работника, не позволяя уволить по статье за прогул», — сказал Безюков.

