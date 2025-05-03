Россиянам рассказали, какую лучше оформить страховку при путешествиях

У страховых компаний нет единых правил по страхованию туристов, выезжающих за границу. Эксперт «Абсолют Страхование» Василий Глухов рассказал «РИА Новости», что почти любые виды отдыха можно посчитать активными. Именно поэтому туристам советуют оформлять расширенную страховку, чтобы в случае травмы или болезни не получить отказ в выплатах.

«Общий совет, наверное, может быть такой: если клиент четко понимает, какими активностями, отличающимися от обычного сидения на пляже и посещения экскурсий, он будет заниматься, то поинтересоваться у продавца полиса, какие конкретно активности покрываются полисом, можно ли включить их в полис перед покупкой, сколько это будет стоить, и как эти активности будут отмечены в этом полисе», — сказал Глухов.

Эксперт пояснил, что каждая страховая компания по-своему формулирует, какие риски покрываются, а какие — нет. Он отметил, что главное, что обычно входит в полис — это оплата медицинских услуг и транспортировки до больницы.

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