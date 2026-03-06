Россиянам рассказали, какие риски несет энзимный пилинг для кожи зимой

Энзимный пилинг — популярный метод очищения кожи, который ценится за мягкое воздействие. Однако, несмотря на его деликатность, процедура подходит не всем и может быть опасной при определенных условиях. Перед тем как воспользоваться энзимным пилингом, важно учитывать индивидуальные особенности кожи и возможные риски. Как пишет Леди Mail , существуют противопоказания, которые необходимо учитывать, чтобы избежать осложнений.

Процедура противопоказана при активных воспалениях на коже, таких как гнойнички, акне в стадии обострения, герпес или другие вирусные высыпания. Дополнительное воздействие может усилить раздражение и распространить инфекцию. При дерматите, экземе или псориазе в активной фазе любые пилинги допустимы только после согласования с дерматологом, добавил «Петербург 2».

Открытые раны, ссадины, ожоги и другие повреждения кожи также являются поводом отложить процедуру. Важно дождаться полного заживления, чтобы не усугубить состояние.

Людям с выраженной аллергией на компоненты состава следует проявлять осторожность. Даже мягкие ферменты могут вызвать реакцию. При склонности к аллергии рекомендуется провести тест на чувствительность перед первым применением.

Сахарный диабет и некоторые нарушения иммунной системы также входят в список противопоказаний. Эти состояния замедляют регенерацию тканей, поэтому любые косметические процедуры требуют особого контроля и консультации врача.

Энзимный пилинг обычно переносится хорошо, но индивидуальная чувствительность может привести к покраснению, жжению или легкому отеку. Если состав держать на коже дольше рекомендованного времени, есть риск получить легкий химический ожог.

Безопасность кожи всегда должна быть на первом месте. Перед процедурой важно внимательно оценить состояние кожи и не пренебрегать рекомендациями специалистов.